مصر.. تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا بيوم واحد

2020/06/10 | 22:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 36 حالة وفاة 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 10289 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مؤكدة أيضا ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 11583 حالة.وأعلنت أيضا عن خروج 503 من المصابين ب‍فيروس كورونا […]

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