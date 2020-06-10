2020/06/10 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش يعلن قائمة اسود الرافدين الأولية للتصفيات الآسيوية المزدوجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 22:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يعلن قائمة اسود الرافدين الأولية للتصفيات الآسيوية المزدوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يعلن قائمة اسود الرافدين الأولية للتصفيات الآسيوية المزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).