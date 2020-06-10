من أجل رفع حجر صحي في صالح الشغيلة، بقلم، شيماء النجار (كاتبة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة

2020/06/10 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة أصدرت وزارتا الداخلية والصحة بلاغا مشتركا يوم 9 يونيو 2020، حول تدبير حالات الطوارئ الصحية، وأعلن البلاغ استمرارها حتى 10 يوليوز 2020، مع تدابير تخفيف الحجر الصحي "حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم وبصفة تدرجية عبر عدة مراحل، ابتداءً من 11 يونيو 2020".قسم البلاغ البلاد إلى منطقتين:+ منطقة التخفيف رقم 1: وتضم أغلب أقاليم وجهات المغرب التي "تحسنت حالتها الوبائية" وهي المناطق ضعيفة النشاط ......





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