الفاعل الاجتماعي وقدرته على صناعة مشروعه التاريخي...في ضوء افكار برودون دراسة مقارنة - ياسر جاسم قاسم

2020/06/10 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم • الفاعل الاجتماعي وقدرته على صناعة مشروعه التاريخي...في ضوء افكار برودون دراسة مقارنةان القدرة على صناعة المشروع التاريخي –الاجتماعي هي قدرة انسانية عالية الذكاء والطموح والاستطاعة على تقديم الغالي والنفيس في سبيل صناعة هكذا مشروع سيكتب عنه التاريخ ويخلده ويكون له انعكاسات الحاضر وقدراته المستقبلية ، فمشروع الدولة ليس باستطاعته ان يكون هذا الفاعل الاجتماعي التاريخي ، ففي مشروع ال ......





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