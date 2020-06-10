محافظ بابل يشيد بجهود الحشد الشعبي في مكافحة كورونا واغاثة العوائل المتعففة

2020/06/10 | 22:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد محافظ بابل حسن السرياوي، الأربعاء، بجهود الحشد الشعبي في مكافحة فيروس كورونا واغاثة العوائل المتعففة والمتضررة من اجراءات الحظر ودفن جثث المتوفين بكورونا.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن محافظ بابل حسن السرياوي زار، اليوم، مقر هيئة الحشد الشعبي في المحافظة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد

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