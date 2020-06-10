2020/06/10 | 22:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف بالهاونات يودي بحياة جندي عراقي ويصيب اخرين في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف بالهاونات يودي بحياة جندي عراقي ويصيب اخرين في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف بالهاونات يودي بحياة جندي عراقي ويصيب اخرين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).