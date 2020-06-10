السليمانية تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/10 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا في السليمانية.وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية".

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاربعاء، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.





وقالت الدائرة في بيان إنه "تم تسجيل ٢١٩ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ١٠ منها خلال المسح الميداني".



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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المسجلة في م

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تسجيل 1146 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وشفاء 383 حالة من المصابين، وتسجيل 34 حالة وفاة.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد، انها

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