الصدر يطالب بعدم تسييس التظاهرات ويدعو الى ترك المهاترات السياسية

2020/06/10 | 22:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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