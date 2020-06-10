أول تصريح من الكاظمي بعد “ضجة الاستقطاعات”.. ويكشف حقيقة استفادة “الاجهزة المنحلة” من الرواتب

2020/06/10 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، إن عملية استقطاع الرواتب، ليست تخفيضًا بل انطلاق اعادة ترتيب اولويات الميزانية.وقال الكاظمي في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية “واع”: “لا يوجد تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية”.واضاف ان “90 ألف دينار ضريبة فرضت على من يتقاضى راتباً تقاعدياً بمقدار مليون ونصف المليون […]

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