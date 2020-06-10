2020/06/10 | 22:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري: لانسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: لانسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: لانسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).