اربيل تغلق اكثر من مائة موقع تجاري لمخالفة التعليمات الصحية

2020/06/10 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت غرفة عمليات اربيل لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-١٩، اليوم الاربعاء، عن قيام لجان الرقابة والصحة باغلاق اكثر من مائة محل في حدود القائمماقيات العشرة التابعة للمحافظة لمخالفتها التعليمات الصحية واجراءات الوقاية.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار متابعة وتفتيش المحال المفتوحة لتقديم الخدمات للمواطنين قامت لجان الرقابة والصحة، اليوم الاربعاء، باغلاق 108 محلا في حدود القائممقاميات العشرة التابعة للمحافظة بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الصحية واجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واضاف ان غرفة عمليات اربيل وعن طريق لجان الرقابة والصحة مستمرة في المتابعة والتفتيش المحال ومراقبتها من اجل تنفيذ اجرءات الوقاية من فيروس كورونا، محذرا اي محل لايلتزم من اللجوء الى العقوبات والاغلاق.

وطالب البيان من الجميع الالتزام بالقرارات والتوصيات الصحية واجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من اجل حماية الامن الصحي المدينة وسلامة سكانها.

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