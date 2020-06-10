الموسوي: هناك تخوف من كل حركة تتخذها حكومة الكاظمي

2020/06/10 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي المستقل محمد حسن الموسوي، ان هناك تخوف من كل حركة تتخذها حكومة مصطفى الكاظمي.و قال حسن في حديث لقناة “العهد” اليوم الاربعاء، “هناك تخوف من كل موقف او حركة ممكن ان تتخذها حكومة الكاظمي و الكاظمي وفريقه لم يحسنوا الى الان ادارة الدولة “ و أضاف ان “حكومة عبدالمهدي هي من وافقت […]

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