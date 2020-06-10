الصحة العالمية: بعض الشركات العالمية تروج بعدم وجود “كورونا” بهدف كسر حظر التجوال الشامل

2020/06/10 | 22:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اتهم ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل، الاربعاء، الشركات العالمية بالترويج بعدم وجود فيروس كورونا وعدم تأثيره من اجل تقليل خسائر الحظر الشامل.و قال اسماعيل، في بيان تلقته /المعلومة/، ان “بعض المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي داخل العراق، خسرت خسائر فادحة بسبب الحظر الشامل، وان من صالحها الترويج لعدم […]

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