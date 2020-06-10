مدرب المنتخب الوطني يعلن القائمة الاولية لللتصفيات المزدوجة

2020/06/10 | 22:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب الأولية التي ستبدأ التحضير للتصفيات الآسيوية والمزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول المقبل.وذكر بيان عن المكتب الإعلاميي للهيئة التطبيعية تلقته وكالة/ المعلومة/ أن القائمة الأولية للمنتخب الوطني ضمت (34) لاعباً، للتجمع الذي سينطلق للفترة من الرابع عشر من الشهر الجاري […]

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