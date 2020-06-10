خبير قانوني: قرار مجلس النواب بشأن رواتب المتقاعدين “لا قيمة له”

2020/06/10 | 22:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. وصف الخبير القانوني طارق حرب القرار الذي اتخذه مجلس النواب اليوم بشأن الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والموظفين بأنه ” لاقيمة له”.وقال حرب في تصريح صحفي “كان الاولى على مجلس النواب كتابة قانون يتضمن كلمتين فقط ويقرأه قراءه اولى كمقترج قانون لايقاف اجراءات الحكومة في استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين لان قرار مجلس النواب […]

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