2020/06/10 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الصدر: الثورة انحرفت فصار الحرق والاعتداء على القوات الامنية هو السائد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: الثورة انحرفت فصار الحرق والاعتداء على القوات الامنية هو السائد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: الثورة انحرفت فصار الحرق والاعتداء على القوات الامنية هو السائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).