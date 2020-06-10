العامري: لا نسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/06/10 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، انه لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال.وقال العامري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “اننا لن نسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال، وخصوصا عوائل الشهداء والسجناء السياسيين”.

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