2020/06/10 | 23:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تعافي خمسة مصابين بمرض كورونا المستجد COVID-19 بعد تلقي العلاج في المستشفيات المخصصة للعلاج من الجائحة العالمية.

وقال مسؤول اعلام المديرية حمزة زريكي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان المتعافين خرجوا من المستشفى بعدما اجريت لهم الفحوصات المتتالية التي اثبتت تعافيهم التام من المرض، لافتا الى ان عدد المرضى الباقين تحت العلاج الطبي والرعاية الصحية في المستشفى هو 72 مصابا فقط.

يشار الى عدد المصابين بفيروس كورونا منذ تفشي المرض في دهوك الى الان بلغ 108 مصابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط ازمة الفيروس.. دهوك تزف خبراً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط ازمة الفيروس.. دهوك تزف خبراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).