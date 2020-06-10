خبير قانوني لـ”العهد نيوز”: اي اتفاقية جديدة بين العراق وامريكا لن تتم الا بهذه الحالة

2020/06/10 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الحبير في الشان القانوني علي التميمي، بان اي اتفاقية يتم توقيعها بين العراق وامريكا لن تتم الا في حال تصويت البرلمان عليها.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، انه “اذا كان اتفاق على اتفاقيات جديدة او معاهدة جديدة او تعديل اتفاقيات قديمة فهو يحتاج ان يصادق عليه البرلمان”.واضاف التميمي “في حال […]

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