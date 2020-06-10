اربيل تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا اغلبها لرجال

2020/06/10 | 23:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شخصت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، إصابة ١١ شخصاً بفيرورس كورونا COVID-19 في محافظة اربيل عاصمة الاقليم.

وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإصابات توزعت على عشرة رجال وامرأة.

وسجلت اربيل منذ تفشي الفيروس ٤٩١ إصابة، توفي منهم ٤ وشفي ٢٤٧

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