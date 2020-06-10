2020/06/10 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة بوني إحدى مؤسسات فرقة بوينتر سيسترز { سان فرانسيسكو (أ ف ب) – توفيت بوني بوينتر إحدى الشقيقات الأربع اللواتي أسسن فرقة (بوينر سيسترز) لموسيقى البــــــــوب والريذم، عن 69 عاما على ما أعــلنت الفرقة عبر الانترنت.وبدأت الشقيقات الأربع بوني وأنيتا وروث وجون الغناء في كنيسة والدهن في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا في غرب […]

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