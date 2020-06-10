2020/06/10 | 23:52 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانيون بالمغرب ينتقدون تمديد قيود كورونا ورئيس الحكومة يؤكد نجاح إجراءات العزل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون بالمغرب ينتقدون تمديد قيود كورونا ورئيس الحكومة يؤكد نجاح إجراءات العزل) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون بالمغرب ينتقدون تمديد قيود كورونا ورئيس الحكومة يؤكد نجاح إجراءات العزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).