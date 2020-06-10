هادي العامري: لانسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال

2020/06/10 | 23:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، انه لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال.وقال العامري في بيان تلقته وكالة صدى “اننا لن نسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال، وخصوصا عوائل الشهداء والسجناء السياسيين”.

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