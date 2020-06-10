اعلامي: الكاظمي عين ناشطين لتحويل ساحات الاحتجاج الى كيان يعمل لصالحه

2020/06/10 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الكاتب والإعلامي العراقي مازن الزيدي، الاربعاء، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عين ناشطين لتحويل ساحات الاحتجاج الى كيان يعمل لصالحه.و قال الزيدي في حديث لقناة “العهد” ان “ساحات الاحتجاج في العراق تحولت الى اداة للابتزاز و الإيجار “.وأضاف ان “كيان ساحات الاحتجاج الانتخابي مدعوم من قبل امريكا “.

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