المنطقة الخضراء تعود لمسلسل “الكاتيوشا”: سقوط صاروخ وانطلاق صافرات الانذار

2020/06/10 | 23:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت المنطقة الخضراء انطلاق صافرات الانذار على اثر سقوط صاروخ كاتيوشا داخلها.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.واضاف ان “قوة امنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الانذار تدوي من السفارة […]

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