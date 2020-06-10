اكتشاف منخفض مجهول في القارة القطبية الجنوبية

2020/06/10 | 23:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن المكتب الإعلامي للجمعية الجغرافية الروسية، أن البعثة العلمية البحرية الروسية، اكتشفت قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية منخفضا غير معروف.وأشار المكتب، إلى أن “البعثة اكتشفت المنخفض على مقربة من منطقة ألكسندر الأول وخليج بيلينغسهاوزن.ويبلغ عمق هذا المنخفض 800 متر، مع أن معدل عمق المنخفضات المحيطة به 200 متر، وهذه ظاهرة نادرة […]

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