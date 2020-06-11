2020/06/11 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر مغرداً: اعداء الاصلاح حاولوا مرارا المساس بسمعة الاصلاح ومناصريه والثورة خرجت عن مطالبها وعن سلميتها /موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 00:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مغرداً: اعداء الاصلاح حاولوا مرارا المساس بسمعة الاصلاح ومناصريه والثورة خرجت عن مطالبها وعن سلميتها /موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر مغرداً: اعداء الاصلاح حاولوا مرارا المساس بسمعة الاصلاح ومناصريه والثورة خرجت عن مطالبها وعن سلميتها /موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).