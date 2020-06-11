2020/06/11 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلية عبادان للعلوم الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 00:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلية عبادان للعلوم الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلية عبادان للعلوم الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).