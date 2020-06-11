احمد راضي يجتمع بيونس محمود لبحث مسألة رئاسة اتحاد الكرة

2020/06/11 | 00:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن مقر نادي الكرخ الرياضي، اجتماعاً مهماً بين النجم الدولي السابق احمد راضي ونظيره يونس محمود لبحث ملف الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.وقالت مصادر إن: مقر نادي الكرخ، يحتضن الان اجتماعاً مهماً بين احمد راضي ويونس محمود بحضور رئيس نادي الكرخ شرار حيدر.وأضافت ان الاجتماع يأتي من اجل تقريب وجهات النظر بين النجمين والوصول

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