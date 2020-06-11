2020/06/11 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعبو الشرطة يطالبون بمستحقاتهم المالية للموسم الجاري القيثارة تعود للبطولة الآسيوية الشهر المقبل بقيادة شهد الناصرية – باسم ألركابي طالب لاعب الشرطة كرار جاسم إدارة النادي بدفع مستحقات اللاعبين للموسم الحالي بغض النظر عن توقف الدوري لان اللاعبين مستمرين مع الفريق لكنه بنفس الوقت أعرب عن استعداده في الوصول إلى التراضي مع الإدارة وبما […]

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