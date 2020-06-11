2020/06/11 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس أوربا 2020: تأجيل عامٍ ترك خلفه أسئلة أكثر من الأجوبة { باريس- ا ف ب: في الظروف العادية، كانت أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم ستتجه الى روما بعد غد الجمعة، مع المباراة الافتتاحية لبطـــــــولة كأس أوروبا 2020.كن فايروس كورونا المستجد دفع الى تأجيل الموعد عاماً كاملاً، وترك الاتحاد القاري (ويفا) أمام أسئلة […]

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