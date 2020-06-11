2020/06/11 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رواتب الموظفين والإصلاح الإقتصادي المنشود – لبنان الشامي شاع الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين المتلفزة عن حزمة من القرارات التقـــــــــشفية التي تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين بمختلف درجاتهم الوظيفية.الحديث عن هذا الموضوع ذو شقين، الأول مدى الالتزام التعاقدي بين الحكومة والموظف وهل ان اصلاح الأخطاء التي قامت بها الحكومات السابقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رواتب الموظفين والإصلاح الإقتصادي المنشود – لبنان الشامي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رواتب الموظفين والإصلاح الإقتصادي المنشود – لبنان الشامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).