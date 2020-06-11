الإعلام الأمني: سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء

2020/06/11 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الاربعاء، بسقوط صاروخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صاروخا سقط على المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف، أن "صافرات الانذار اطلقت في المنطقة".

بغداد اليوم- واسط

أفاد مصدر أمني في واسط، الأربعاء (10 حزيران 2020)، بأن عدداً من المدنيين اقتحموا ساحة اعتصام الكوت واشتبكوا بالايادي مع المعتصمين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من الأشخاص يرتدون زياً مدنياً قاموا باقتحا

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الاربعاء (10 حزيران 2020)، أن تسلل داعش من الحدود السورية لم يتوقف حتى الآن.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحدود كبيرة وتأمينها صعب جداً كونها بحا

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