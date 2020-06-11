2020/06/11 | 00:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، ليل الاربعاء، بأنه تم استهداف خلف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ خلف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ خلف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).