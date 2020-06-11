سقوط قذيفة هاون في المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية

2020/06/11 | 00:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادسقط صاروخ نوع "كتيوشا"، اليوم الاربعاء، على المنطقة الخضراء وسط بغداد .وذكر مصدر امني لـ"كلكامش برس"، ان "الصاروخ وقع خلف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، انه "سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقه كان من قرب ملعب الشعب".

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