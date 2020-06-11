كوردستان توضح سبب منع اجازات وزيارات المحكومين وتنفي إصابات بالجائحة

2020/06/11 | 00:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ما اوردته بعض القنوات الاعلامية وشبكة التواصل الاجتماعي عن وجود اصابات بين المحكومين اصلاحية الكبار في محافظة السليمانية.

وجاء في بيان لمديرية اصلاح الكبار في السليمانية في الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان من المؤسف ان تقوم بعض القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعية هنا وهناك بالاشارة الى ان هناك شكوكا بانتشار فيروس كورونا في اصلاح الكبار في السليمانية.





وقالت المديرية في بيانها انها تعلن للرأي العام وذوي المحكومين بعدم وجود اي حالة ولو مشتبه بها بالاصابة بفيروس كورونا بين المحكومين والمنتسبين، لافتا الى انه بجهود الاطراف المخلصة تمكنت المديرية منذ ظهور فيروس كورونا اتخاذ جميع الاجراءات الصحية المشددة فلا توجد حتى اية حالة مشتبه فيها لحد الان.





وبشأن اسباب الغاء زيارات ذوي المحكومين واجازاتهم، اكد البيان ان السبب الوحيد هو حماية الوضع الصحي المحكومين والمنتسبين وذويهم من اجل المحافظة على حياتهم من اي احتمال اصابة بالفيروس.

وعن الادعاء بعدم اطلاق السراح المشروط وانتهاء مدة الحكم، اشار البيان ان الحالتين يتم العمل بهما يوميا وحتى في ايام العطل استمر المدعي العام للاصلاحية وومديرها والقسم القانوني والاجتماعي والقوات التنفيذية في التواجد من اجل الاستعجال في انجازها، مستدركا ان عمليات الاطلاق قد يتم تأجيلها كون اي ملف محكوم من اجل التحقيق الدقيق فيها، وان كثرة العطل اخر عمل الدوائر والمحكمة.





وبشأن عدم السماح للمحكومين بقيام ذويهم بارسال المبالغ النقدية اليهم، شدد البيان على بامكان الجميع جلب تلك المبالغ يوميا، لافتا الى ان قسم الامانات يقوم بايصالها الى المحكومين.

واعرب البيان عن الامل ان يتم نقل الحقائق الى جميع الجهات.

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