رئيس مؤسسة الشهداء بالديوانية: قرار استقطاع رواتب المتقاعدين غير عادل

2020/06/11 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مؤسسة الشهداء بالديوانية جبار موات كسار، اليوم الخميس، بان قرار استقطاع رواتب المتقاعدين غير عادل.وقال كسار في حديث لقناة “العهد”، ان “منظومة الإصلاح يجب ان تكون صارمة لجميع مرافق الدولة واخر من يُستهدف هي فئات الشعب المضحين”.واضاف “قطع الرواتب لا يمكن ان تكون بقرار او امر منفرد” مستدركا “هناك طرق قانونية سيتم اللجوء […]

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