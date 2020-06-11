2020/06/11 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصدر خاص للتغيير: الصاروخ لم يقع داخل السفارة وهدفه جس النبض قبل بدء المفاوضات بين بغداد وواشنطن

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