2020/06/11 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: سقوط صاروخ كاتيوشا على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد

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