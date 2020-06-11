2020/06/11 | 00:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 00:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).