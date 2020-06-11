المنافذ توضح اسباب غلق منفذ الشلامجة الحدودي

2020/06/11 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، أسباب استمرار غلق منفذ الشلامجة الحدودي للتبادل التجاري.

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