الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء

2020/06/11 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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