2020/06/11 | 00:35 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: لا تخفيض للرواتب وإنما إعادة ترتيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 00:35.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لا تخفيض للرواتب وإنما إعادة ترتيب) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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