2020/06/11 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدوى بالفايروس تعود إلى تجاوز سقف الألف في بغداد والمحافظات النقابة: 324 إصابة بكورونا بين الأطباء عدا كردستان بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة اصابات جديدة يتخطى عددها سقف الالف وبلغت 1146 اصابة.وقال بيان الموقف الوبائي اليومي ان (هذه الاصابات توزعت على بغداد/ الرصافة: 219 وبغداد/ الكرخ: 149 […]

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