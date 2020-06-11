2020/06/11 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يحدّد آلية الإمتحان الإلكتروني ويحجز مقعداً للجيش الأبيض بغداد- ساري تحسين حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الية الامتحانات الالكترلاونية للدراسات العليا والاولية من خلال اعتماد 30 بالمئة من درجة الامتحانات النهائية على تقارير تطلب من الطالب و70 بالمئة على درجة الامتحانات النهائية.واكد المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي ان ( مدة الامتحان ستكون […]

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