2020/06/11 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغتيال سيدتين في وضح النهار بالبنوك بغداد – الزمان اقدم مجهول على اغتيال سيدتين في وضح النهار بمنطقة البنوك.واظهر شريط فيديو التقطته كامرة مراقبة، اقدام شخص بتوجيه نيران مسدسه الى السيدتين وملاحقتهما بعد ان لاذتا بالفرار والاختباء وراء سيارة متوقفة وافراغ الرصاص بجسدي السيدتين.كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صور نقل الجثتين الى الطب […]

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