بحثاً عن الحقيقة.. صفحة عراقية تطلق تطبيقاً الكترونياً للتحقق من المنشورات

2020/06/11 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أطلقت صفحة "التقنية من أجل السلام" على موقع فيسبوك، نسخة جديدة من تطبيقها على الأندرويد،...





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