المنافذ الحدودية تصدر بيانا بشأن إغلاق منفذ الشلامجة في البصرة

2020/06/11 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

اصدرت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، بيانا بشأن إغلاق منفذ الشلامجة في البصرة.

وقال...





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