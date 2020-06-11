سقوط صاروخ خلف مبنى السفارة الأميركية في بغداد

2020/06/11 | 00:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، ليل الاربعاء، بأنه تم استهداف خلف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا....

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