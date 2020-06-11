واسط: افتتاح جسر

2020/06/11 | 00:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافتتح محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، جسر الموفقية الكونكريتي بعد تعثر وتلكأ العمل فيه كثيرا، وتوقفه لنحو ستة اعوام بسبب الازمة المالية في 2014.واوضح المياحي في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان "هذا الجسر يعد واحدا من المشاريع العديدة المهمة التي سيتم افتتاحها قريبا في واسط"، مثنيا على "التعاون المثمر مع مجلس الوزراء، والتفاهم العالي مع وزير التخطيط لضمان عدم توقف مشاريع المحافظة قيد الانجاز".ولفت ان "الحكومة المحلية تطمح لأحالة عدد آخر من المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة المواطن".وثمن المحافظ "دور دائرة الطرق والجسور في واسط ودائرة المهندس المقيم لجهودهم في هذا الانجاز المميز للشركة المنفذة".واكد على "اهمية اعادة دوران عجلة الاعمار والخدمات بالقدر الممكن والذي يلبي ولو ادنى مستويات الخطط الخدمية وتطلعات المواطنين".

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